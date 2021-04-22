مصر.. تداول صور للضابط المصري الخائن رفقة صديقه الذي تسبب في اغتياله

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة للضابط محمد عويس، الذي تسبب في اغتيال صديقه الضابط محمد مبروك، بعد عرض قصتهما في مسلسل "الاختيار - 2".

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وتداول نشطاء "تويتر" آخر ما نشره عويس عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، والتي زعم بها "أنه حزين على وفاة صديقه الشهيد محمد مبروك بعد اغتياله من جماعة الإخوان" قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، الإرهاب لا دين له، الإسلام بريء منكم، يا حبيبي يا مبروك، يا صديقي وأخي ورفيق الحياة، لا نزكيك على الله ولكن نحتسبك من الشهداء".

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وكانت التحقيقات في القضية الشهيرة باسم "أنصار بيت المقدس" والتي تحمل رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، ذكرت بأن عويس كان من الأصدقاء المقربين من محمد مبروك، كما أنه كان يستغل هذه الصداقة بمد العناصر التابعة لتنظيم "بيت المقدس" وجماعة الإخوان بمعلومات عن الضابط محمد مبروك والتي من خلالها سهلت الطريق لاغتياله.

وكان النائب العام المصري هشام بركات قد أصدر قرارا بإحالة عويس مع 207 أشخاص آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإعدام عويس و36 آخرين، على رأسهم هشام عشماوي وآخرين من العناصر التكفيرية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + RT