العاهل السعودي يرأس وفد بلاده في قمة المناخ الافتراضية

ذكرت صحيفة "سبق" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيرأس وفد بلاده خلال قمة المناخ الافترضية التي تنطلق اليوم الخميس بمشاركة 40 من قادة دول العالم.

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وقالت الصحيفة الإلكترونية السعودية في خبر بالخصوص: "استجابة للدعوة المقدمة من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .. وفد المملكة رفيع المستوى في (قمة القادة حول المناخ ) -الافتراضية - التي تنطلق اليوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القمة التي تتواصل أعمالها على مدى يومين تعد "امتدادا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره".

ووصفت مشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز في هذه القمة بأنها تأتي "تأكيدا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي وامتدادا لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه سمو ولي العهد مؤخرا في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر".

المصدر: سبق