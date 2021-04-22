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مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون للحد من بيع الأسلحة للسعودية

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مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون للحد من بيع الأسلحة للسعودية
AFP
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صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون حول الحد من بيع الأسلحة للسعودية بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

وأيد 350 عضوا في مجلس النواب مقابل 71 نائبا مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون حماية المنشقين السعوديين".

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ويقضي مشروع القانون بتعليق بيع بعض المواد الدفاعية للسعودية إن لم يتمكن الرئيس الأمريكي من تأكيد عدم تورط السعودية في قمع وتعذيب معارضين والاعتقالات العشوائية للمواطنين الأمريكيين والأجانب.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أعدت تقريرا حول قتل جمال خاشقجي، اعتبرت فيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على تنفيذ العملية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المواطنين السعوديين بسبب قضية خاشقجي وحقوق الإنسان في المملكة.

المصدر: The Hill

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