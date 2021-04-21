نائب رئيس الحكومة الروسية يصل بغداد في زيارة رسمية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، وصل إلى مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية.

وذكرت في بيان صحفي، أن "بوريسوف وصل بغداد مساء اليوم في زيارة رسمية".

يذكر أن نائب رئيس الحكومة الروسية هو رئيس الفريق الروسي للجنة العراقية-الروسية المشتركة.

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ومن المتوقع أن يلتقي نائب رئيس الحكومة الروسية يوم غد الخميس مجموعة مسؤولين عراقيين بينهم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى وزير الخارجية.

المصدر: RT