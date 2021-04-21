الولايات المتحدة تنفي تمويل الحملة الانتخابية للرئيس التونسي

نفت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي قالت إن الولايات المتحدة قدمت تمويلا لحملة الرئيس قيس سعيّد الانتخابية عام 2019.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيّد الانتخابية 2019".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تؤكد في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها".

في إشارة إلى التقارير الصحفية المتداولة مؤخرا، وجب التنويه أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية. وتؤكد الولايات المتحدة في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها. — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) April 21, 2021

وكان القضاء العسكري التونسي فتح تحقيقا بمزاعم ذكرها النائب راشد الخياري اتهم فيها الرئيس قيس سعيّد بتلقيه تمويلا من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

وكان الخياري أكد أن "الجهة التي مولت حملة سعيد (جهات أمريكية) سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين".

ودعا إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الجمهورية بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

المصدر: RT