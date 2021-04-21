ملك الأردن يؤكد على ضرورة الموازنة بين صحة المواطنين وتحريك الاقتصاد

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني ضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين في مواجهة وباء كورونا، وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد.

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، شدد العاهل الأردني على أهمية مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات السلامة العامة، للحد من انتشار الفيروس ولتتمكن المملكة من فتح القطاعات في الصيف.

كما استمع في الاجتماع إلى شرح من رئيس الوزراء بشر الخصاونة والمعنيين، عن آخر تطورات الوضع الوبائي وإجراءات التعامل معه.

المصدر: "بترا"