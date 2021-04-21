القضاء الأوروبي يأمر برفع عائشة القذافي من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي

أمرت المحكمة الأوروبية برفع اسم عائشة القذافي ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات العام 2011، لـ"أنها لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي ومقرها في لوكسمبورغ في حكمها خصوصا على أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوروبية لوكالة "فرانس برس" إن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما".

وأوضح أن "الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران".

يذكر أن قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية، يتخذ بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.

وقد وضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في فبراير 2011 وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020.

وما زال اسم معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في 20 أكتوبر 2011 مدرجا على هذه القائمة وكذلك أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين قتلوا أثناء الثورة.

المصدر: "أ ف ب"