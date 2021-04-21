السعودية تسلم مساهمة للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة المعنية بسوريا بقيمة مليون دولار

سلم المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى ‏المعلمي، مليون دولار، كمساهمة من المملكة، للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا.

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وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا، كريستين مارك أوهيل، حيث ‏جرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة، وعلى الصعيد السوري خاصة.‏

وشدد ‏عبد الله بن يحيى ‏المعلمي على "أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة، بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية"، فيما عبرت كريستين مارك أوهيل عن شكرها ‏للمملكة على "دعمها السخي".

ودعت رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا، السعودية إلى "الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية ‏خصوصا في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري". ‏

تجدر الإشارة إلى أنه حضر الاجتماع من جانب وفد السعودية، رئيس اللجنة الثالثة، محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة، ‏محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية، طفول العقبي.‏

المصدر: "واس"