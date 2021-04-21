السعودية تسلم مساهمة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة المعنية بسوريا بقيمة مليون دولار
سلم المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مليون دولار، كمساهمة من المملكة، للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا.
وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، كريستين مارك أوهيل، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة، وعلى الصعيد السوري خاصة.
وشدد عبد الله بن يحيى المعلمي على "أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة، بما فيها الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية"، فيما عبرت كريستين مارك أوهيل عن شكرها للمملكة على "دعمها السخي".
ودعت رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، السعودية إلى "الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية خصوصا في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري".
تجدر الإشارة إلى أنه حضر الاجتماع من جانب وفد السعودية، رئيس اللجنة الثالثة، محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة، محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية، طفول العقبي.
المصدر: "واس"