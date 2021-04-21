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عضولجنة الأمن في البرلمان العراقي يطالب بالكشف عن نوعية الأسلحة التي تدخل البلاد من واشنطن

أخبار العالم العربي

عضولجنة الأمن في البرلمان العراقي يطالب بالكشف عن نوعية الأسلحة التي تدخل البلاد من واشنطن
الجيش العراقي
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طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، علي الغانمي، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية بالكشف عن نوعية الأسلحة التي تدخل البلاد من واشنطن.

وقال في تصريح صحفي، إن "جولات التفاوض بين العراق والولايات المتحدة حول الملفات الأمنية والإستراتيجية عبر اللقاءات وتشكيل اللجان المباشرة، اختصرت على مواضيع التعليم والصحة وغيرها".

وطالب الحكومة بإيضاح الأعداد المتواجدة ونوع الأسلحة الداخلة إلى العراق ونوع التعاون الذي يتم مع الجانب الأمريكي في دعم القوات العراقية.

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ووفقا لاتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2009، المادة 27 الفقرة ثانيا: "يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك -وفق ما قد يتفقان عليه- التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية".

وقبل أيام أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده نجحت في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%، وأشاد بالدبلوماسية العراقية وعملها.

 

المصدر: "واع" + RT

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