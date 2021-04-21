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وزير الخارجية الإماراتي يستقبل مبعوث الخارجية الإسرائيلية الخاص لدول الخليج

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وزير الخارجية الإماراتي يستقبل مبعوث الخارجية الإسرائيلية الخاص لدول الخليج
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان
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استقبل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، مبعوث الخارجية الإسرائيلية الخاص إلى دول الخليج، زيفي حيفتس.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبو ظبي، العلاقات الثنائية بين الطرفين، في ضوء "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" بين الإمارات وإسرائيل. 

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل في عدد من المجالات، ومنها الصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وزير الخارجية الإماراتي يستقبل مبعوث الخارجية الإسرائيلية الخاص لدول الخليج

هذا وقام الطرفان باستعراض التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال اللقاحات ضده إلى الدول كافة، حيث أشاد عبد الله بن زايد آل نهيان بالتعاون بين الجانبين على صعيد مواجهة فيروس كورونا.

المصدر: "وام"

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