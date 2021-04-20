ليبيا تعلن عن إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن اتفاق بين القاهرة وطرابلس على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية في ليبيا.

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وقال الدبيبة: "اتفقنا على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية فى ليبيا، كما وقعنا مجموعة من الاتفاقيات مع الجانب المصري في عدة مجالات".

وأشار إلى أن الاتفاقيات مع مصر تشمل الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية، مؤكدا أن ليبيا بحاجة إلى عقد شراكة حقيقية مع مصر.

وثمن الدبيبة الدور المصري في دعم الحوار السياسي والتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية.

المصدر: وكالات