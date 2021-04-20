السعودية تسجل أعلى عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 25 أغسطس

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يعتبر أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 25 أغسطس 2020.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1070 لتصل إلى مستوى 407010 حالات.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا، وبلغ 17 أبريل 948 حالة، وفي 18 أبريل 916، وفي 19 أبريل 970.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1070) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (940) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/lQCSn5kAbe — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 20, 2021

وتعتبر حصيلة اليوم أعلى عدد للإصابات اليومية منذ 25 أغسطس، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

إقرأ المزيد

ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا مستمرا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 9508 الاثنين إلى 9626 الثلاثاء، بينما ازداد عدد الإصابات الحرجة من 1087 أمس إلى 1105 اليوم.

وأفادت وزارة الصحة برصد 12 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6846 متوفيا.

وشهد مؤشر الوفيات الجديدة في الأيام الماضية ارتفاعا طفيفا حيث بلغ يوم 17 أبريل 9 حالات، وفي 18 أبريل 13 حالة، وفي 19 أبريل 11.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 390538 شخصا، بعد تسجيل 940 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

المصدر: RT