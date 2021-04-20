وكيل وزارة الخارجية السعودية يجتمع مع القائم بالأعمال القطري

اجتمع وكيل وزارة خارجية السعودية المكلف بشؤون المراسم، مشاري بن علي بن نحيت، مع القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة قطر في المملكة حسن بن منصور الخاطر.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وكيل وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية المكلف لشؤون المراسم يجتمع مع القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر في السعودية، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. #قناhttps://t.co/BfqdSXSRKZpic.twitter.com/I99sI3ikhI — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 20, 2021

المصدر: "قنا"