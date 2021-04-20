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بغداد والرياض تبحثان إنهاء الخلافات في المنطقة

أخبار العالم العربي

بغداد والرياض تبحثان إنهاء الخلافات في المنطقة
مستشار الأمن القومي العراقي والسفير السعودي
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بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري، سبل إنهاء الخلافات في المنطقة.

وبحسب بيان لمكتب الأعرجي، فإن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد والرياض، والتأكيد على أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع، من خلال الحوار البناء والعمل المشترك.

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واستعرض الأعرجي والشمري الأضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات، بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة، مع التأكيد على أن الحوار والتفاهم وحسن الجوار، من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات.

وأكدا أيضا على أهمية أن تشهد المنطقة مزيدا من الاستقرار، من خلال تجاوز الأزمات والتركيز على المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة.

 

المصدر: RT

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