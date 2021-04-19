نائب أردني يطالب بإغلاق أبواب البرلمان ومنع الخروج منه حتى استجابة الحكومة لـ"رغبات الشعب"

طالب عضو مجلس النواب الأردني، ينال فريحات، بإغلاق أبواب البرلمان وعدم السماح لأحد بالخروج منه حتى استجابة الحكومة للمطالب الشعبية.

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وانتقد فريحات، خلال جلسة لمجلس النواب عقدت اليوم الاثنين، عدم اكتراث السلطات لموقف النواب، قائلا: "حاليا إجراءات الحكومة تؤكد، منذ 4 شهور أخيرة ولغاية الآن، أنها لا تحسب أي حساب لا لمجلس النواب ولا للشعب الأردني".

وذكرا فريحات بأن 95 نائبا "وقعوا على مذكرة لإلغاء الإجراءات المتعلقة بالحظر المفروض في ظل جائحة فيروس كورونا وفتح القطاعات لكن دون فائدة".

وطالب النائب الأردني بعقد جلسة لمناقشة الحكومة في "الإجراءات المتخذة التي أثرت على جيب المواطن".

ودعا فريحات رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، لـ"الحفاظ على هيبة المجلس"، مطالبا "بإغلاق أبواب القبة كي لا يخرج أحد حتى الاستجابة لرغبات وتطلعات الشعب الأردني" بإلغاء الحظر والسماح بتأدية جميع الصلوات في المساجد.

وأشار إلى "ضجة صارت خلال الأيام الماضية"، لافتة إلى أنه "حسب الرواية الرسمية هناك من يريد أن يستثمر الوضع الاقتصادي الصعب لزعزعة الاستقرار"، معتبرا أنه يبدو "وكأن الحكومة تدعم هذا التيار من خلال تصعيد الوضع الاقتصادي على المواطن الأردني وكأنها تريد زعزعة الاستقرار".

واتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، من بينها تعليق صلاة الجمعة لأسابيع، ومنع صلاة التراويح في شهر رمضان، وتمديد الحظر الليلي مع فرض حظر شامل ليوم واحد في الأسبوع.

المصدر: وسائل إعلام أردنية