"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يكشف حالة الشيخ القرضاوي الصحية ويدحض الإشاعات

نفى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، اليوم الاثنين، الأخبار التي جرى تداولها حول رئيسه، الشيخ يوسف القرضاوي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وقال اتحاد علماء المسلمين في "تويتر": "ما يشاع من خبر وفاة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله - الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، غير صحيح بتاتا".

وأضاف: "الوباء عليه مثل الزكام، ولم يبق في المستشفى إلا سويعات، وهو بين أهله وأولاده، ويسألكم الدعاء".

ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله - الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا وأن الوباء عليه مثل الزكام ولم يبقى في المستشفى إلا سويعات وهو بين أهله وأولاده ويسألكم الدعاء pic.twitter.com/nCTM23rdWC — علماء المسلمين (@iumsonline) April 18, 2021

وكان الحساب الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي، قد أعلن السبت الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب القرضاوي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ورد فيها: "تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس كورونا، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية".

ولد الشيخ يوسف القرضاوي في إحدى قرى جمهورية مصر العربية عام 1926.

تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) April 17, 2021

المصدر: RT