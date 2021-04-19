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"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يكشف حالة الشيخ القرضاوي الصحية ويدحض الإشاعات

أخبار العالم العربي

Reuters Amr Dalsh
الشيخ يوسف القرضاوي
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نفى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، اليوم الاثنين، الأخبار التي جرى تداولها حول رئيسه، الشيخ يوسف القرضاوي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وقال اتحاد علماء المسلمين في "تويتر": "ما يشاع من خبر وفاة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله - الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، غير صحيح بتاتا".

وأضاف: "الوباء عليه مثل الزكام، ولم يبق في المستشفى إلا سويعات، وهو بين أهله وأولاده، ويسألكم الدعاء".

وكان الحساب الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي، قد أعلن السبت الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب القرضاوي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ورد فيها: "تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس كورونا، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية".

ولد الشيخ يوسف القرضاوي في إحدى قرى جمهورية مصر العربية عام 1926.

المصدر: RT

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