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مستشار للرئيس الجزائري يتهم فرنسا بـ"نشر الأمية" خلال استعمارها لبلاده

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مستشار للرئيس الجزائري يتهم فرنسا بـ
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
علم الجزائر
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اعتبر عبد المجيد الشيخي، مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الأرشيف والذاكرة، أن "فرنسا نشرت الأمية إبان استعمارها للجزائر".

وقال الشيخي في تصريح إن "نسبة الأمية في الجزائر في عام 1830 كانت لا تتجاوز 20 بالمئة".

وأضاف: "فرنسا الاستعمارية عملت على نشر الأمية في الجزائر".

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وأشار إلى أنه "بعد 30 سنة (من بدء الاستعمار) قضي على المتعلمين، وأتى ذلك مواكبة لعملية السلب والنهب، وهي عملية مسخ".

واعتبر أن تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول سبل مصالحة الذاكرة بين البلدين، "تقرير فرنسي - فرنسي ولا يعني الجزائر في شيء".

وأضاف أنه "لم يسلم إلى الجزائر بشكل رسمي وبالتالي لا يتطلب منا الإجابة أو الرد".

المصدر: "أ ف ب"

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