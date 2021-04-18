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خروج قطار عن القضبان في مصر.. ووقوع إصابات في صفوف الركاب (فيديو)

أخبار العالم العربي

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توقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم الأحد في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو 30 كيلو متر شمال العاصمة.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث، حيث يوجد إصابات بين الركاب.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين لأقرب المستشفيات.

يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي، ومخطط أن يصل المنصورة الساعة 5 مساء.

المصدر: RT

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