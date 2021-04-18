الصحة المصرية: انفراجة في شحنات لقاح كورونا.. و"أسترازينيكا" من آمن اللقاحات في العالم

قال مسؤول بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في حصة مصر من شحنات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والعمل على تطعيم أكبر عدد من المواطنين.

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وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تصل شحنة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" الأسبوع المقبل، كما تنتظر مصر وصول باقي شحنتها من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني-السويدي.

ولفت إلى أن "أسترازينيكا" من آمن اللقاحات على مستوى العالم، وما أثير حوله من تكوين تجلطات دموية بسببه غير صحيح، وقال بهذا الصدد: "يجب أن يتم النظر للتاريج المرضي للمواطن قبل أخذ اللقاحات، وهو ما يحدث لدينا".

وأضاف المصدر أن هناك اتجاها لتوسيع مراكز تلقي لقاحات كورونا في مصر، ومنها تجهيز أرض المعارض لاستقبال 10 آلاف شخص يوميا، وعمل استراحة كبيرة للمواطنين، حرصا من الوزارة على التباعد الاجتماعي بين المواطنين والحد من انتشار العدوى.

وأشار إلى إقبال المواطنين على التسجيل في موقع لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، وتطعيم أعداد كبيرة منهم، بعد وصول أول دفعة من حصة مصر من لقاح "استرازينيكا"، وكذلك لقاح "سينوفارم".

المصدر: صحيفة الوطن