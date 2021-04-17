المغرب.. ضبط 2.5 طن من مخدر "الشيرا" في مدينة الرشيدية

أعلنت القوات الأمنية المغربية عن ضبط طنين و500 كيلوغرام من مخدر "الشيرا" وتوقيف ناقلها، الذي يشتبه بارتباطه بشبكة تنشط في تهريب المخدرات دوليا، في مدينة كلميمة بإقليم الرشيدية.

وقالت المديرية العامة للأمن المغربي في بيان لها إن "عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، احتجزت طنين و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مع توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضافت أنه "تم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة قروية تقع غرب مدينة كلميمة (في إقليم الرشيدية)، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة، حيث تم ضبط المشتبه فيه متلبسا بنقل شحنة من المخدرات على متن سيارة نفعية".

وأشارت إلى أن "المعني رفض الامتثال وحاول الفرار بشكل عرض حياة سالكي الطريق وعناصر الشرطة للخطر، وهو ما اضطر ضابط شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية، مكنت من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه وتوقيفه".

ولفتت إلى أن "عملية التفتيش المنجزة داخل هذه السيارة مكنت من حجز 97 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها طنين و500 كيلوغرام".

المصدر: "هسبريس"