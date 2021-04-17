الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية استعادة السيطرة على قرية زبيدة غربي تعز والتي كانت تحت سيطره جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن "قوات الجيش اليمني نفذت هجوما على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، تمكنت خلاله من تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة​​​".

وأشارت الوزارة إلى أن "المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة 35 في صفوف الحوثيين"، كما أنها لفتت إلى "إعطاب مدفعية الجيش مدرعة بي إم بي تابعة للحوثيين".

من جهة ثانية، اتهم الحوثيون، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ"ارتكاب 219 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر في غرفة عمليات الجماعة بالحديدة، قوله، إن "بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في التحيتا و6 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة، و 15 خرقا بقصف مدفعي و190 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة".

المصدر: "26 سبتمبر" + "المسيرة"