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رغد صدام حسين تغرد حول مناسبة حرر خلالها الجيش العراقي مدينة من القوات الإيرانية

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رغد صدام حسين تغرد حول مناسبة حرر خلالها الجيش العراقي مدينة من القوات الإيرانية
Reuters
رغد صدام حسين
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احتفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم السبت، بذكرى عملية عسكرية نفذها الجيش العراقي ضد القوات الإيرانية في عام 1988.

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وغردت رغد عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بمناسبة ذكرى تحرير مدينة الفاو في 17 نيسان قائلة: "ذكرى تحرير الفاو، كل عام والعراقيين بخير. إن شاء الله يوم تحرير العراق ونحتفل مجتمعين بالتحرير بإذن الله".

وشاركت رغد صدام حسين في التغريدات فيديوهات للمطرب العراقي، كاظم الساهر، وهو في بداياته الفنية، وهو يغني لبلاده.

 يذكر أن معركة تحرير الفاو، عملية عسكرية نفذها الجيش العراقي في 17 أبريل 1988 لإخراج الجيش الإيراني من شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة، بعد سيطرة إيران على المنطقة لمدة عامين، وأطلق على العملية اسم "رمضان مبارك" لتوافق العملية يومها مع أول أيام شهر رمضان.

المصدر: RT+ "تويتر" 

 

 

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