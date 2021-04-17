لليوم الثاني على التوالي..القبض على متهم بحوزته أطنان من خام الذهب

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، أحد الأشخاص وبحوزته 3 أطنان من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب.

إقرأ المزيد

هذا وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، لحين العرض على النيابة.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن أسوان، اللواء عصام عثمان، إخطارا يفيد بضبط شخص أثناء قيادته سيارة وعلى متنها 60 جوالا (كيسا) بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب، وتزن 3 أطنان، بعد قيام المتهم بالتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، أمس الجمعة، من ضبط أجولة حجارة يستخرج منها خام الذهب، وذلك بجنوب محافظة أسوان، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديرية أمن أسوان، قد قالت في بيان لها أمس: "في مجال التنقيب عن خام الذهب، تم ضبط 3 متهمين، وسيارتين، و220 جوالا تزن حوالي 8 أطنان من حجارة يستخرج منها الذهب، و5 هيلتي، ومولد كهرباء، و2 أسطوانة بوتاجاز، وبطارية سيارة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

المصدر: "الوطن"