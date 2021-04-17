إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا والقائمون يكشفون عن حالته الصحية

أعلن الحساب الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم السبت، عن إصابة القرضاوي بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب الشيخ القرضاوي، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية".

تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) April 17, 2021

المصدر: وكالات