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إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا والقائمون يكشفون عن حالته الصحية

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إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا والقائمون يكشفون عن حالته الصحية
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أعلن الحساب الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم السبت، عن إصابة القرضاوي بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب الشيخ القرضاوي، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية".

المصدر: وكالات

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