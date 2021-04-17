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حكومة دبي تتوسع في حملة التطعيم ضد كورونا

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حكومة دبي تتوسع في حملة التطعيم ضد كورونا
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قالت هيئة الصحة بدبي، اليوم السبت، إنها ستفتح باب التطعيم ضد كوفيد-19 للمرضعات والمقبلات على الحمل، بلقاح فايزر-بيونتيك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر"، إن ذلك تم "وفقا لأحدث البروتوكولات الطبية المعمول بها في شأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حول العالم".

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وأضاف المكتب الإعلامي، أن هيئة الصحة خفضت الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا، من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام، شريطة عدم ظهور أية أعراض مرضية عليه، حتى لو كانت بشكل خفيف خلال فترة العزل المشار إليها.

المصدر: وكالات

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