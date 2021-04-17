التعبئة والاحصاءالمصري: واردات البلاد من القمح تسجل أكبر تراجعا لها خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن واردات البلاد من القمح سجلت أكبر تراجعا لها بنسبة 30.7% خلال عام.

وبلغت الواردات من القمح 240.3 مليون دولار مطلع العام الحالي 2021، مقابل 347 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 106.7 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي واردات مصر من السلع الزراعية بلغت 674.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2021، مقابل 735.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 61.2 مليون دولار بنسبة 8.3% خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

المصدر: RT