الصحة الإماراتية تحذر من منتجات "قد تؤدي إلى الوفاة"!

حذرت وزارة الصحة الإماراتية من منتجات عشبية ومكملات غذائية غير معتمدة رسميا تباع عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تسبب أضرارا كبيرة لصحة الإنسان، وقد تؤدي إلى الوفاة.

إقرأ المزيد

وطالبت مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي في الوزارة، حصة مبارك، بعدم تصديق ما يروج عن هذه النوعية من المنتجات من أكاذيب، حول قدراتها "السحرية"، مشيرة إلى ضرورة الامتناع عن شرائها.

وأوضحت أن كثيرا من الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لمنتجات للتخسيس والمكملات الغذائية، محاطة بمعلومات مضللة، بهدف إقناع المستهلك بفاعليتها، إلا أن لها آثاراً صحية خطرة.

وشددت مبارك على ضرورة التنبه إلى خطورة المنتجات غير المعتمدة، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكرت أن الوزارة تتصدى لهذه الممارسات عبر إبلاغ السلطات المختصة في الدولة، كإدارة الشرطة، والنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يبيع أو يروج أو يجلب مثل هذه المنتجات.

وتزايدت الإعلانات عن منتجات عشبية ومكملات غذائية في الفترة الأخيرة في الإمارات، يروج لها أصحابها على أنها تحمل حلولا سحرية لمشكلاتهم الصحية، في حين لا توجد مقار رسمية لبائعي هذه المنتجات، ويكتفى بتوصيلها من خلال خدمات الشحن، أو بإرسال مندوبين إلى المنازل.

وتقترح هذه الإعلانات أسماء منتجات بعينها حلا لكثير من المشكلات الصحية المعقدة. وبعضها يعد مستخدميها بمظهر جذاب، أو باختفاء علامات التقدم في السن، أو فقدان كيلوغرامات كثيرة خلال أيام، وغيرها.

المصدر: الإمارات اليوم