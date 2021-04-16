البنتاغون يوضح هدف دورية حاملتي طائرات أمريكية وفرنسية في بحر العرب

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن إطلاق دورية قتالية لحاملتي الطائرات الأمريكية "دوايت إيزينهاوير" والفرنسية "شارل ديغول" في بحر العرب لا يهدف لتوجيه أي رسالة إلى إيران.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذا الإجراء رسالة إلى إيران: "ننفذ تدريبات مع قوات بحرية مسلحة أجنبية بشكل دوري، هذا أمر عادي".

وأضاف: "هذا ليس عملية غزو أو رسالة خاصة إلى أي دولة. على الأرجح هذا الإجراء يمثل رسالة لقواتنا البحرية ولبحارتنا مفادها أننا نأخذ على محمل الجد التدريبات والاستعداد القتالي، كما يمثل رسالة إلى شركائنا وحلفائنا في المنطقة تقول إننا نتعامل بجدية مع التزاماتنا في المجال الأمني".

وسبق أن أعلن البنتاغون أن حاملتي الطائرات الأمريكية "دوايت إيزينهاوير" والفرنسية "شارل ديغول" بدأتا يوم 13 أبريل دورية مشتركة في مياه بحر العرب في إطار عمليات قوات التحالف الغربي بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه الدورية تزامنا مع محادثات تستضيفها فيينا لبحث سبل إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، لترد إيران بخفض التزاماتها ضمن الصفقة.

المصدر: "تاس" + وكالات