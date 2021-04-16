التحالف العربي يعلن إحباط هجوم صاروخي على السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن قواته أحبطت هجوما بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن استهدف منطقة جازان جنوب المملكة.

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وأفاد التحالف العربي بـ"اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه الأعيان والمدنيين في جازان".

واتهم التحالف الحوثيين بتنفيذ محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، مضيفا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني، في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلف، حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وفي 22 مارس أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

واعتبرت جماعة "أنصار الله" أن هذه المبادرة لا تتضمن أي شيء جديد، مشددة على أن أي مقترحات تفصل الجانب الإنساني عن المقايضة السياسية غير جادة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات