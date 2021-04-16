الحكومة المصرية ترد على بيع "التحرير" لمستثمرين أجانب

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، على أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب.

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع صندوق مصر السيادي، والذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب.

وأوضح أن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق، وأن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- إداري- ثقافي).

وأشار إلى أن عملية التطوير ستتم بناء على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.

المصدر: RT