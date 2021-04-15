السيسي: يجب تسوية قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على المنطقة بالكامل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضرورة تسوية قضية سد النهضة "لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

وأكد السيسي على "موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد".

من جانبه، أكد الرئيس جيلة اعتزاز جيبوتي بـ"العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ناصر حاتم

المصدر: RT