ضبط أمين الشرطة الهارب من قضية قتل "مجدي مكين"

ألقت السلطات المصرية القبض على أمين شرطة يدعى محمود حسان، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا "مجدي مكين" ضحية ضرب وتعذيب أدى إلى الموت داخل حجز قسم شرطة الأميرية.

وقضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، يوم السبت 10 أبريل الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لأميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بتهمة قتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية.



وكان النائب العام أمر بإحالة معاون مباحث، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في قضية "مجدي مكين"، ضحية قسم شرطة الأميرية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم وزارة الداخلية، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

المصدر: RT