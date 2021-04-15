مجلس الأمن والدفاع السوداني يستنكر التقارير عن بدء إنشاء قاعدة روسية وزيارة وفد حكومي لإسرائيل

نفى مجلس الأمن والدفاع السوداني صحة تقارير إعلامية حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية في أراضي السودان وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل.

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وعقد المجلس، اليوم الخميس، اجتماعا في القصر الجمهوري برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة القضايا الأمنية بالبلاد.

واستنكر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، "ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل جازما بعدم دقة تلك المعلومات".

وصادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نوفمبر الماضي، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.

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ومن المتوقع أن تضم هذه القاعدة، وهي الأولى لروسيا في إفريقيا، قرابة 300 فرد من العسكريين والمدنيين.

وعلى صعيد آخر قالت مصادر إعلامية متعددة مؤخرا إن وفدا حكوميا سودانيا يضم عسكريين وضباط في جهاز المخابرات سيتوجه إلى إسرائيل قريبا.

المصدر: "سونا" + وكالات