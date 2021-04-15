القبض على محامي واقعة التعدي على ضابط شرطة بالعمرانية

ألقت قوات الأمن بقسم شرطة العمرانية بالهرم، القبض على محام، بعد تداول مقطع فيديو مدته 12 ثانية، يظهر تعديه على ضابط شرطة.

وقال مصدر أمني، إنه جرى فحص الواقعة، والتحفظ على المحامي لعرضه على النيابة العامة التي ستباشر التحقيقات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص قام بالتعدي على ضابط شرطة.

وأشارت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة محام وأن مشادة حدثت بينه وبين ضابط نظام بقسم شرطة العمرانية أثناء فحص الأخير لبلاغ بالمنطقة حيث تطور الأمر وقام المحامي بنزع كتافات رتبة الضابط وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الطرفين للنيابة بعد تبادل الاتهامات بينهما حيث اتهم الضابط المحامي بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله ونزع رتبته وهاتفه المحمول بينما اتهم المحامي الضابط بالتعدي عليه بالسب والقذف وإصابته بخدوش.

المصدر: وسائل إعلام مصرية