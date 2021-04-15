تداول صور تكشف فتح البوابات العلوية لسد النهضة وسط تصريحات مصرية مقلقة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، صورا تكشف عن قيام إثيوبيا بفتح البوابات العلوية لسد النهضة تمهيدا لعملية الملء الثانية.

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ووفقا للصور المنشورة، اليوم الخميس، فقط تم فتح البوابات العلوية للسد أمس الأربعاء، عند مستوى منسوب 540، لتخفيض المياه استعدادا لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد تمهيداً للملء الثاني.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذي سيقع على مصر"، مشيرا إلى أن "المفاوضات أخذت وقتا طويلا، خاصة التعنت في الاتفاق على الملء الثاني من السد".

وأكد شكري، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح جدا من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم"، موضحا أن "مصر لن تسمح أن يقع ضرر عليها"، مشيرا إلى أن "أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي هذه القضية الوجودية للشعب المصري".

المصدر: RT