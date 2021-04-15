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مصر تصدر بيانا "شديد اللهجة" حول انفجار مدينة الصدر في بغداد

أخبار العالم العربي

مصر تصدر بيانا
Reuters
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دانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما أودى بحياة عدد من المدنيين و إصابة آخرين.

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وأكدت وزارة الخارجية المصرية، "وقوفها إلى جانب العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه وسلامة مواطنيه".

وتابعت "مصر حكومة وشعبا، تعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

 المصدر: RT

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