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الرئيس العراقي عن انفجار بغداد: محاولة لإعادتنا لفترات ماضية

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي عن انفجار بغداد: محاولة لإعادتنا لفترات ماضية
الرئيس العراقي برهم صالح
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قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن الانفجار الذي ضرب العاصمة بغداد اليوم، هو محاولة لإعادة العراق لفترات ماضية.

وكتب على حسابه في تويتر: "الانفجار الإرهابي ضد المواطنين الآمنين في سوق الحبيبية ببغداد، ونحن في حرمة الشهر الفضيل، يؤكد خسة الجماعات الظلامية ومحاولاتها اليائسة لاستهداف أمننا واستقرارنا، وإعادتنا لفترات ماضية".

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وأضاف: "نقف بحزم ضد هذه المحاولات، وعلينا دعم وتعزيز أجهزتنا الأمنية المضحية في مكافحة خلايا الإرهاب".

وبحسب مصدر أمني عراقي تحدث لـRT في وقت سابق، فإن قتيلا و12 جريحا سقطوا في الانفجار الذي شهدته منطقة الحبيبية بمدينة الصدر في شرق بغداد اليوم.

 

المصدر: RT

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