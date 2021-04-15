الجيش المصري يبحث استراتيجية مقترحة لـ"حماية الشعب حتى 2050"

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن وزير الدفاع محمد زكي شهد مناقشة بحث حول الاستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصري في ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة.

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وأوضحت القوات المصرية أن كلية الدفاع الوطني المصرية نفذت بحثا لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "الاستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصري في ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة".

وأكدت القوات المصرية أن هذا البحث يأتي في ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التي تؤثر على استقراره وتماسكه، حيث انتهى البحث الذي تم تناوله خلال ثلاث جلسات عمل إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة للحفاظ على استقرار المجتمع المصري وتماسكه حتى عام 2050.

المصدر: RT