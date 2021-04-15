الإمارات تمنح الحق في التطعيم المجاني بـ "سبوتنيك V" لجميع المواطنين والزوار

أعلن السفير الإماراتي في موسكو محمد الجابر، اليوم الخميس، أن بلاده تمنح لجميع المقيمين فيها الحق في التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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ونقلت وكالة "تاس" عن السفير قوله إن "التطعيم في دولة الإمارات (باستخدام اللقاحات المسجلة ومن بينها لقاح سبوتنيك V) مجاني للجميع، سواء كانوا مواطنين أو زائرين".

يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وافقت في 21 يناير المنصرم على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وأكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي وقتها أن الوزارة "وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك V. وتم تسجليه في الإمارات كجزء من إجراء سريع بناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في روسيا بمشاركة أكثر من 33 ألف شخص".

المصدر: وكالات