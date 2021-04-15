ميشوستين والحريري يبحثان تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

قال رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين في محادثاته مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الذي يزور موسكو حاليا، إن روسيا تعتزم مواصلة تقديم المساعدة للبنان في محاربة كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس: "نحن مستعدون للعمل لمواصلة التعاون في مكافحة عدوى فيروس كورونا.. لقد قدمنا ​​لكم المساعدات الإنسانية وسلمنا الكواشف إلى لبنان وسنواصل هذا النشاط المشترك".

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وتابع رئيس الوزراء الروسي: "لبنان يمر بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، وهو في وضع صعب ويعول على مساعدة موسكو الشاملة".

من جهته قال الحريري: "أنتم تقدمون لنا بالفعل المساعدة المناسبة في شكل توفير اللقاحات التي نستخدمها بشكل فعال للتطعيمات ضد الفيروس، لكنني أود زيادة هذا العدد (عدد اللقاحات)، خاصة مع مراعاة الصعوبات التي تواجهها بلادنا".

المصدر:وكالات