"حماس" تدعو لإطلاق سراح معتقليها في السجون السعودية

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أنه لا مبرر على الإطلاق لبقاء ممثلها السابق في السعودية، محمد الخضري، ونجله وإخوانه الفلسطينيين في السجون السعودية.

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وأكدت "حماس" أن الأصل إكرامهم وتكريمهم على ما قدموه خدمة للمملكة ولشعبها، لا اعتقالهم وتعذيبهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة".

وقال الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح إنه "آن الأوان لإطلاق سراحهم جميعا، وتحديدا أن الأمة تعيش أيام شهر رمضان المبارك، فالواجب الديني والقيمي والأخلاقي يحتم على السلطات السعودية إطلاق سراحهم فورا، وإعادتهم إلى أهلهم وعوائلهم".

وتعتقل السعودية منذ نحو عامين عشرات الفلسطينيين في سجونها بتهمة مساعدة غزة، حسبما أفادت وكالة "معا".

وفي سبتمبر 2019، أعلنت حركة "حماس" أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن القضية، أي تعقيب أو توضيح حول هذا الأمر.

المصدر: معا+وكالات