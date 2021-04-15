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ميشال عون عن ترسيم الحدود: لبنان له حق تطوير موقفه وفقا لمصلحته

أخبار العالم العربي

ميشال عون عن ترسيم الحدود: لبنان له حق تطوير موقفه وفقا لمصلحته
Reuters
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه ومع التأكيد على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود، يحق للبنان أن يطور موقفه وفقا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس عون، أكد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، دافيد هيل، أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية (مع إسرائيل) واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل.

ودعا عون إلى اعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.

وقال عون إنه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح اللبنانية ولن يفرط بها، وأشار إلى "ضرورة تجنيب لبنان أي تداعيات سلبية قد تتأتى عن أي موقف غير متأن، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين، وليس موضع انقسام، بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات" مع إسرائيل.

المصدر: RT

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