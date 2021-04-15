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توزيع مساعدات غذائية روسية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة

أخبار العالم العربي

توزيع مساعدات غذائية روسية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة
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يشارك وفد روسي بتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة لفلسطين عبر برنامج الغذاء العالمي، وتبلغ قيمة المنحة الروسية 4 ملايين دولار.

ويشارك الوفد الروسي اليوم الخميس في توزيع المساعدات الغذائية المقدمة للفلسطينين في التجمعات البدوية والرعوية في وادي القلط، من خلال برنامج الغذاء العالمي.

وسيتم توزيع المساعدات لما يقارب 450 فردا في تجمع بدوي واد القلط، والمساعدات عباره عن طحين روسي.

ويستفيد من البرنامج 72 ألف فلسطيني في الضفة وغزة.

وتبلغ قيمة المنحة الروسية المقدمه للفلسطينين عبر برنامج الغذاء العالمي 4 ملايين دولار.

توزيع مساعدات غذائية روسية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة

توزيع مساعدات غذائية روسية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة

المصدر: RT

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