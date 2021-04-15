 
مباشر
عاجل
الكرملين: في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة سنتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل

مسؤول أمريكي يلقي باللوم على قادة لبنان في معاناة المواطنين

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي يلقي باللوم على قادة لبنان في معاناة المواطنين
Reuters
وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6t7

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إن "الشعب اللبناني يعاني لأن القادة فشلوا في معالجة المشاكل الاقتصادية".

وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، ترافقه السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، قال هيل: "جئت الى لبنان بناء على طلب وزير الخارجية لأشدد على التزام الحكومة الأمريكية بدعم لبنان".

ورأى أنه "ما زالت هناك امكانية لتشكيل حكومة قادرة، وحان الوقت لإجراء الإصلاحات"، مضيفا: "أمريكا مستعدة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا