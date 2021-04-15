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السعودية.. الكشف عن امتیازات الملقحين ضد كورونا (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. الكشف عن امتیازات الملقحين ضد كورونا (فيديو)
Reuters
أرشيف
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أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخلیجي، أحمد العمار، الامتیازات التي يحصل علیھا المحصنون من فیروس كورونا بعد حصولھم على اللقاحات.

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وقال العمار في مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" السعودية، أمس الأربعاء، إن الامتیازات تتضمن عدم الحاجة إلى العزل المنزلي في حال مخالطة أحد المصابین بالفیروس، مع انخفاض احتمالیة الإصابة للمحصن.

وأضاف أن المحصنین (الذين تلقوا اللقاح) يمكنھم أن يجلسوا مع بعضھم دون ارتداء الكمامات، وكذلك مع أسرھم وأقاربھم، بالإضافة إلى عدم خضوعھم للحجر في حال السفر لبلدان أخرى.

ولفت إلى أن ھناك مسارين لزيادة الوقاية من الفیروس في المملكة، وھما استمرار أعمال التلقیح للوصول إلى المناعة المجتمعیة، إلى جانب مواصلة الالتزام من قبل الجمیع بالإجراءات الاحترازية.

المصدر: الإخبارية

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