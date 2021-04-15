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السوار ضروري.. ما هي الإجراءات التي يقوم بھا المعتمرون القادمون من خارج السعودية؟

أخبار العالم العربي

السوار ضروري.. ما هي الإجراءات التي يقوم بھا المعتمرون القادمون من خارج السعودية؟
Reuters
أرشيف
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أوضحت وزارة العمرة السعودية الآلیات والإجراءات التي يجب أن يقوم بھا المعتمرون القادمون من خارج المملكة لإتمام أداء المناسك.

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وأشارت الوزارة إلى أنه على المعتمر التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة، للتحقق من حالة التحصین وفقا لنوع اللقاحات المعتمدة.

وأضافت أنه يتم بعد ذلك تسلیم المعتمر الإسورة الخاصة به، والتأكد من ارتدائھا خلال وجوده بالمركز، وتوجیھه لمركز تجمع الشبیكة، وعند الوصول لمركز التجمع يقوم المعتمر بإبراز الإسورة للتحقق من بیاناته والتصريح الذي يحمله.

ونوھت الوزارة إلى ضرورة التزام المعتمر بتاريخ وفترة العمرة المخصصة له.

وبدأت المملكة استقبال المعتمرين من الخارج وفقا لشروط وضوابط حددتھا وزارة الصحة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فیروس كورونا.

المصدر:  وزارة العمرة السعودية

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