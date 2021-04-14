بارزاني وأوغلو يتفقان على مواصلة التحقيق في استهداف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو التطورات الأخيرة لاستهداف مطار أربيل، ومعسكر بعشيقة شمالي العراق.

وخلال الاتصال الذي جرى مساء اليوم، دان بارزاني وأوغلو الهجمات الإرهابية التي وقعت الليلة في مطار أربيل الدولي ومعسكر بعشيقة بمحافظة نينوى.

واتفقا حسب بيان لحكومة إقليم كردستان العراق، على البقاء على اتصال مكثف مع مواصلة التحقيق بشأن هذه الهجمات الإرهابية.

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وتعرض معسكر بعشيقة الذي تتواجد فيه قوات تركية بمحافظة نينوى إلى قصف صاروخي، ثم تعرض مطار أربيل قصف صاروخي أيضا.

المصدر: RT