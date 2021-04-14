 
مباشر

بارزاني وأوغلو يتفقان على مواصلة التحقيق في استهداف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة

أخبار العالم العربي

بارزاني وأوغلو يتفقان على مواصلة التحقيق في استهداف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة
مسرور بارزاني وتشاووش أوغلو - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6rc

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو التطورات الأخيرة لاستهداف مطار أربيل، ومعسكر بعشيقة شمالي العراق.

وخلال الاتصال الذي جرى مساء اليوم، دان بارزاني وأوغلو الهجمات الإرهابية التي وقعت الليلة في مطار أربيل الدولي ومعسكر بعشيقة بمحافظة نينوى.

واتفقا حسب بيان لحكومة إقليم كردستان العراق، على البقاء على اتصال مكثف مع مواصلة التحقيق بشأن هذه الهجمات الإرهابية.

إقرأ المزيد
بارزاني: المسؤولون عن قصف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة سيحاسبون
بارزاني: المسؤولون عن قصف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة سيحاسبون

وتعرض معسكر بعشيقة الذي تتواجد فيه قوات تركية بمحافظة نينوى إلى قصف صاروخي، ثم تعرض مطار أربيل قصف صاروخي أيضا.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا