"ديلي ميل": بن سلمان يضغط على جونسون للتوسط في صفقة شراء ناد شهير لكرة القدم

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضغط شخصيا على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتوسط في محاولة سعودية لشراء ناد إنكليزي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن سلمان حث جونسون على "تصحيح وإعادة النظر في القرار الخاطئ'' الصادر عن الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي اتهم بمنع إقرار الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني، للاستحواذ على نادي "نيوكاسل يونايتد".

وذكرت أن ولي العهد حذر رئيس الوزراء العام الماضي من أن العلاقات بين البلدين ستتضرر ما لم يتم عكس القرار.

وانسحب السعوديون من صفقة "نيوكاسل" في يوليو الماضي، وألقوا اللوم على الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أثار غضب المشجعين المقتنعين بأن "استثمار الدولة الغنية" في النادي قد يحقق لهم نجاحا جديدا.

وكشفت الصحيفة عن معلومات في الأسابيع الأخيرة تتحدث عن إمكانية إحياء الصفقة.

المصدر: "ديلي ميل"