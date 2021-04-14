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بمقدار الضعف .. رفع قيمة تصريف "المئة دولار" للسوريين عند الحدود

مال وأعمال

بمقدار الضعف .. رفع قيمة تصريف
RT
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رفعت الحكومة السورية قيمة سعر صرف "المئة دولار" التي يدفعها السوريون قبل دخول بلادهم بمقدار الضعف.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا اعتمدت بموجبه سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية والمحدد في النشرة الرسمية بـ 2500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، ارتفاعا من 1250 ليرة عند تصريف المئة دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم الأراضي السورية.

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وأعفت الحكومة من تصريف ذلك المبلغ بض شرائح السوريين ومن في حكمهم وهم، حسب القرار: "المهجرون بفعل العصابات الإرهابية والطلاب الدارسون في جامعات خارج البلاد وذلك لمرتين في العام والموفدون بمهمات رسمية خارج البلد والمواطنون الذين لم يبلغوا 18 من العمر، وسائقو الشاحنات والسيارات العامة العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار والعاملون في الركب الطائر والمبحر".

ويرد في القرار أن وزارة الداخلية تتولى التنسيق مع الجهات المعنية لوضع التعليمات التنفيذية المناسبة له.

 

المصدر: سانا

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