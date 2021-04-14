المقداد يشدد لبرنامج الغذاء العالمي على ضرورة وصول المساعدات لمستحقيها دون تسييس

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وعدم تسييسها من بعض الدول التزاما بمبادئ العمل الإنساني.

وأشار المقداد لدى لقائه رئيس قسم العمليات في المكتب الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي عامر الداودي، إلى "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يتعرض لها الشعب السوري والناجمة عن الآثار السلبية القاسية التي خلفتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد، على "ضرورة تضافر الجهود المخلصة للوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته الصعبة".

وأثنى وزير الخارجي السوري، على "الجهود التي يبذلها برنامج الغذاء العالمي في سوريا والمساعدات الإنسانية التي يقدمها للسوريين".

بدوره عبر الداودي عن تقديره للتسهيلات المقدمة من الحكومة السورية لبرنامج الغذاء العالمي، مشيدا بـ"مستوى التعاون القائم بين الجانبين، وضرورة العمل للتخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب السوري".

المصدر: "سانا"